وقال ممثل المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تم تأكيد الزيارة، في 13 يونيو"، مضيفا "سيلتقي شيفتشوفيتش بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو، ومسألة ترانزيت الغاز، ستكون أحد الموضوعات التي سيجري بحثها".

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قد أفاد - في وقت سابق - بأن شيفتشوفيتش يعتزم لقاء وزير الطاقة الروسي منتصف يونيو المقبل.

يذكر أن اجتماعا ثلاثيا بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية كان قد عقد - يوم 21 يناير الماضي - في بروكسل بشأن ترانزيت الغاز، حضره وزير الطاقة الروسي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة، ووزير الخارجية الأوكراني المستقيل بافل كليمكين، ورئيس مجلس إدارة شركة (غازبروم) أليكسي ميلر، ورئيس شركة (نافطوغاز) أندريه كوبوليف.

ومن المرجح أن تأتي زيارة شيفتشوفيتش لمواصلة المشاورات في هذا الإطار.

يشار إلى أنه لم يتم خلال اللقاء السابق التوصل إلى أي اتفاقيات محددة، كما كان متوقعا، إلا أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للأطراف المشاركة بشأن عقد اتفاق مستقبلي، وكشفت للجمهور فقط معالمه الرئيسية.

وكان نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي يانوفسكي قد صرح - الخميس الماضي - بأن الوزارة تتوقع أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق حول ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، قبل نهاية العام حيث ينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019.