موسكو ودمشق ترفضان مقترحا أمريكيا بإرسال قافلة إنسانية لمخيم الركبان

موسكو (أ ش أ)

رفضت موسكو ودمشق مقترحا أمريكيا بإرسال قافلة إنسانية إلى مخيم الركبان للاجئين، وطالبتا بإخراج جميع اللاجئين من هذا المخيم.

وذكر بيان مشترك لكل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسى السورى بشأن عودة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السورى حسين مخلوف ،اليوم الأربعاء، أن الجانب الأمريكى دعا مجددا لإرسال قافلة إنسانية ثالثة إلى الركبان.

وأكد أن الجانبين الروسى والسورى يعتقدان أن هذه الطريقة لا تؤدى إلى حل مشاكل اللاجئين وتسمح فقط بتوفير جميع المستلزمات للمسلحين الخاضعين لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية .. مشددا على أن مثل هذه السياسة الأمريكية لحل مشكلة مخيم الركبان غير مقبولة لروسيا وسوريا.

وشدد البيان المشترك على "أهمية الدور الذى يمكن للمجتمع الدولى أن يلعبه للتأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب السريع للقوات،التى تدعم المسلحين، من أراضى المنطقة".