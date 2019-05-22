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منوتشين: لا محادثات تجارة مقررة مع الصين

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:25 م
منوتشين: لا محادثات تجارة مقررة مع الصين وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين
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نقلت سى.إن.بى.سى عن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قوله اليوم الأربعاء إنه ليس من المقرر حاليا أن يزور مسؤولون أمريكيون بكين من أجل الجولة التالية من المفاوضات بين البلدين. كان منوتشين يتحدث إلى الصحفيين قبيل جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وبلغت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة طريقا مسدودا فى وقت سابق من الشهر الجارى مع فشل أكبر اقتصادين فى العالم فى التوصل إلى اتفاق إثر جولتى مباحثات في بكين وواشنطن.

ومنذ جولة المفاوضات الماضية التي انتهت في العاشر من مايو أيار، زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على الواردات الصينية وهدد بفرض رسوم على جميع السلع المتبقية القادمة من الصين.

وأمس الثلاثاء، أبلغ تسوي تيان كاي السفير الصيني لدى الولايات المتحدة قناة فوكس نيوز أن بكين مازالت ترحب بإجراء محادثات.

 

 


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