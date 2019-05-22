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منظمة الأغذية والزراعة تستكمل توزيع مشروعات تسمين العجول فى كوم أمبو بأسوان

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:02 م
منظمة الأغذية والزراعة تستكمل توزيع مشروعات تسمين العجول فى كوم أمبو بأسوان مشروعات تسمين عجول
كتب عز النوبى
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استكملت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تسليم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات فى كوم أمبو بمحافظة أسوان ضمن مشروع "تحسين الأمن الغذائى والتغذية فى مصر من خلال استهداف النساء والشباب فى مصر"، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب المصرى، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.
 
وتعتمد هذه المشروعات على مبدأ القروض الدوارة لتسمين العجول مع توفير الأعلاف المطلوبة والرعاية البيطرية والدعم الفنى للمستفيدات من المشروع.
 
وقام وفد من منظمة الفاو، مكتب مصر، برئاسة محمد يعقوب، مساعد ممثل المنظمة في مصر، بزيارة محافظة أسوان، حيث التقى مع اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد للمحافظة، وتم إطلاعه على جهود الفاو ضمن مشروع تحسين التغذية والأمن الغذائى ومكوناته المتعددة.
 
وخلال حفل أقيم بهذه المناسبة، تم تسليم 60 سيدة مستفيدة في قريتي الرغامة البلد والعدوة، بمركز كوم أمبو، 60 مشروع تسمين عجول مع الأعلاف، وتوفير الرعاية البيطرية بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وبحضور الأحمدى محمد الوكيل، وكيل وزارة التضامن بأسوان، ومسئولى مجلس مدينة كوم أمبو، ورضا عبدالحسيب، نائب مدير جمعية الأورمان، ومندوبى الجمعية.
 
وقال محمد يعقوب، "تسهم القروض الدوارة فى توفير فرصة طيبة للسيدات المستفيدات من أجل تحسين الدخل والمستوى التغذوي لأسرتها، حيث راعت الفاو التسهيل على المستفيدات من هذه المشاريع وتوفير الدعم لهذه المشاريع التغذوية الصغيرة حتى تدر دخلاً وتسهم فى تحسين التغذية، حيث تقوم المستفيدات من المشروع بسداد 40% فقط من قيمة القروض، وبدون فوائد ليتم استخدامها في تمويل مشروعات أخرى".
 
من جانبه قال اللواء خالد جمعة :" يعد هذا المشروع نموذجاً مشرفاً يحتذى به فى التكافل الاجتماعى والمشاركة المجتمعية الجادة للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية لمساندة العمل الحكومى فى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا فى كافة أنحاء المحافظة".
 
يشار إلى أن مشروع تحسين الأمن الغذائى والتغذية في مصر من خلال استهداف النساء والشباب يهدف إلى تحسين الأمن الغذائى والتغذية للفئات الضعيفة من خلال تحسين مهارات النساء والشباب في إنتاج الطعام وتربية الحيوانات الصغيرة وغير ذلك من مشاريع غذائية إضافة إلى زيادة مستوى المعرفة بالتغذية من خلال التعليم وخطط التواصل من أجل تغيير السلوك، حيث يتمحور المشروع حول ثلاث استراتجيات رئيسية هي تحسين السلوك التغذوى والصحى من خلال التعليم والتواصل، وإنتاج الغذاء فى المنازل وأنشطة توليد الدخل، وبناء القدرات لتحسين الأمن الغذائى والتغذية لدى الأسر.
 

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