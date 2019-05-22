video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مليون و400 ألف أمريكى زاروا روسيا خلال 5 سنوات رغم تأزم العلاقات

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:57 ص
مليون و400 ألف أمريكى زاروا روسيا خلال 5 سنوات رغم تأزم العلاقات الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت بيانات الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، بأن ما يقرب من مليون و400 ألف أمريكى زاروا روسيا بغرض السياحة والأعمال التجارية خلال السنوات الخمس السابقة.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن عدد السياح الأمريكيين ازداد بعد تأزم العلاقات بين أمريكا وروسيا عام 2014، وفى عام 2019 جاء ما يقرب من 9 آلاف أمريكى إلى روسيا.

ورغم تحذير الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها من السفر إلى روسيا، يظل الأمريكيون مهتمين بالقدوم إلى روسيا، ويقول الخبراء إن أعداد السياح ستزداد فى حال نجحت موسكو وواشنطن فى تطبيع العلاقات.

وقال النائب الروسى أليكسى تشيبا إن العلاقات بين المواطنين الروس والأمريكان تختلف عن العلاقات الرسمية بين البلدين، فمعظم الأمريكيين يبدون اهتماما واسعا بروسيا ويستمتعون بزيارتها، على الرغم من تحذيرات السلطات الأمريكية .. معربا عن اعتقاده بأن طريقة التخويف فى هذه الحالة لا تجدى نفعا، بل على العكس تثير اهتماما متزايدا فى روسيا إلى حد ما.

وتحذر وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها رسميا من زيارة روسيا الاتحادية، وتدعو إلى توخى المزيد من الحذر بسبب ما سمته "الإرهاب والاضطهاد والتطبيق التعسفى للقوانين المحلية"، كما أن الوزارة توصى بشدة بعدم زيارة منطقة شمال القوقاز وشبه جزيرة القرم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

روسيا: أمريكا تتدخل بشكل صارخ فى مشروع نورد ستريم 2 للغاز

روسيا: أمريكا تنتهك اتفاقيات الصواريخ بسبب نشرها منصات فى رومانيا وبولندا

روسيا : أمريكا تعزز قدراتها فى الشرق الأوسط لشن هجوم على سوريا

روسيا: أمريكا تلاحق الروس بجميع أنحاء العالم وتعتقلهم

روسيا

امريكا

امريكيون زارو روسيا

العلاقات الامريكيه الروسيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة