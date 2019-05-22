وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن عناصر طالبان كانوا يقودون سيارة مليئة بالمتفجرات بغزني انفجرت عندما أطلقت قوات الشرطة الأفغانية طلقات تحذيرية لتوقيف السيارة المشتبه بها ونتج عن ذلك مقتل اثنين من أفراد الشرطة واثنين من المدنيين وإصابة 15 آخرين.

وقال المتحدث باسم حاكم غزني، عارف نوري - حسبما نقلت الشبكة - إن المسؤولين تلقوا معلومات استخباراتية تفيد بأن طالبان كانت تنوي شن هجوم، مضيفاً أن حادث اليوم نتج عنه مقتل 4 أشخاص آخرين من حركة طالبان.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن هجوم غزني.

من جانب آخر أعلنت مصادر عسكرية أفغانية اليوم إن 11 مسلحا من حركة طالبان قتلوا في عملية عسكرية في إقليم كونار.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - في نشرتها باللغة الانجليزية عن المصادر قولها - إن العملية نفذت في منطقة نورجال، إلا أن طالبان لم تعلق حتى الآن على العملية.

ويعد إقليم كونار من ضمن الأقاليم المضطربة نسبيا في شرق أفغانستان ، إذ تنشط عناصر من طالبان والقاعدة وجماعات مسلحة أخرى في بعض نواحيه محاولة استهداف الهيئات الحكومية والجهات الأمنية.