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مقتل 11 شخصا بينهم سياسى و4 من أسرته فى كمين بالهند

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:08 ص
مقتل 11 شخصا بينهم سياسى و4 من أسرته فى كمين بالهند الشرطة الهندية - أرشيفية
رويترز
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قال مسئول كبير فى الشرطة الهندية، إن 11 شخصا من بينهم سياسى وأربعة من أفراد أسرته قُتلوا فى كمين نصبه انفصاليون قبليون فى ولاية أروناتشال براديش بشرق البلاد.

وأضاف المسئول، أمس الثلاثاء، أن مهاجمين أطلقوا رصاص أسلحتهم الآلية على خمس سيارات تقل أحدها البرلمانى تيرونج أبوه بالقرب من الحدود مع ميانمار، كما قال المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام، لـ"رويترز" - "لم نتأكد بعد من الجماعة المسؤولة عن الهجوم".

وأضاف أن المنطقة التى نُصب فيها الكمين نائية جدا مما يجعل التحقيق فى الواقعة صعبا، ويأتى هذا فيما تراجعت هجمات الميليشيات الانفصالية على المسؤولين الهنود فى السنوات الأخيرة، لكن عشرات الجماعات لا تزال تنشط فى المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

 


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