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مقتل شخصين وإصابة آخر فى هجوم بمالى

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:25 ص
مقتل شخصين وإصابة آخر فى هجوم بمالى القوات المالية - أرشيفية
أ ش أ
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قتل شخصان وأصيب آخر خلال هجوم بأسلحة نارية على ماليين فى منطقة ماندولى الريفى.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن مسلحين مجهولين يمتطون دراجات نارية أطلقوا النار على مجموعة من الشباب يقودون الحيوانات إلى المراعى، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر قبل أخذ الماشية، وأضافت أن وحدات أمنية وصلت إلى المنطقة لتتبع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.

تعانى مالى من انفلات أمنى، ويقول المراقبون، إنه الأعنف خلال هذا الشهر إذ لا يمر يوم إلا ويعلن عن مقتل أبرياء من طرف مسلحين بالرغم من انتشار قوات المينيسما الأممية وبرخان الفرنسية وقوات مجموعة الخمس فى الساحل.

 

 

 


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