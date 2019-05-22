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مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية تتهم المجر بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:32 ص
مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية تتهم المجر بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين مهاجرين
كتب : أحمد علوى
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اتهمت مفوضة حقوق الإنسان للمجلس الأوروبى دونيا مياتوفيتش، المجر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فيما يخص اللاجئين والمهاجرين لديها.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت دونيا مياتوفيتش إن موقف الحكومة المجرية المناهض للهجرة "يؤجج مشاعر الخوف والكراهية تجاه الأجانب بين السكان".

وأضافت أن الكثير من طالبى حق اللجوء العالقين فى مناطق العبور حُرموا من الطعام، ودعت إلى وقف هذه الممارسات فورا.

كما يبدو أن المجر دافعت عن سجلها واعترضت على أجزاء من هذا التقرير.

وكان رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان وحزبه "فيدسيز" القومى المناهض للهجرة قد اصطدما مرارا مع جماعات حقوق الإنسان بسبب هذه السياسة.

ودعت مياتوفيتش إلى إجراء تغيرات كبيرة فى معاملة طالبى اللجوء، ووصفت "الحالة المتأزمة" للهجرة فى المجر بأنها غير مبررة.

وأضافت أن موقف المجر المتشدد من الهجرة أوجد نظاما قانونيا "يقوض استقبال طالبى اللجوء واندماج اللاجئين المعترف بهم".

وقالت إن حق طلب اللجوء يقتصر على "منطقتى عبور" على الحدود مع صربيا، وهو ما "يسمح لعدد قليل جدا من الأشخاص بالدخول".

 


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