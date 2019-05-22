معهد البترول: ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط الأمريكى لـ2.4 مليون برميل فى أسبوع

رويترز

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين فى الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضى، فى حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 17 من مايو إلى 480.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 599 ألف برميل، وقال المعهد إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 871 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافى من الخام انخفضت 110 آلاف برميل يوميا، فيما ارتفعت مخزونات البنزين 350 ألف برميل، مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع للرأى أجرته رويترز، أن تنخفض 816 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 237 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 48 ألف برميل، كما انخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضى بمقدار 106 آلاف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.