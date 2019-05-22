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مصر للطيران تسير 17 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل أكثر من 3000 معتمر

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:54 م
مصر للطيران تسير 17 رحلة إلى جدة والمدينة لنقل أكثر من 3000 معتمر صورة- أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الخميس، 17 رحلة جوية من مطارى القاهرة وبرج العرب، وذلك لنقل ما يزيد عن 3000 معتمر إلى جدة والمدينة. 
 
وقالت مصادر بالشركة، أنه من المقرر تسيير 13 رحلة إلى جدة والمدينة من مبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة بواقع 6 رحلات إلى المدينة، و7 إلى جدة، فيما تقلع باقى الرحلات من مطار برج العرب.
 
والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة .

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