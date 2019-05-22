مصرع 3 وإصابة آخر إثر اختناقهم داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى بأسوان

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب مواطن، من أهالى قرية المنشية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم للاختناق خلال تطهير إحدى بالوعات الصرف الصحى بالقرية، وتبين من التحريات الأولية، أن الوفاة نتجت من استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحى.

وكانت مديرية أمن أسوان، تلقت إخطارا بالواقعة، بوفاة كل من "عنتر. س"، وشقيقه "كرم. س"، و"حمادة. ع"، وإصابة شخص آخر، وتم انتشال الجثث الثلاثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو، بينما تم نقل المصاب الوحيد بالحادث إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.