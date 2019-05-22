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مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع فى 3 حوادث طرق متفرقة بسوهاج

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:06 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع فى 3 حوادث طرق متفرقة بسوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهدت محافظة سوهاج، عددا من حوادث الطرق، والتى خلفت وراءها عددا من القتلى والمصابين تم نقلهم للمستشفيات المختلفة للتحفظ على المتوفين وعلاج المصابين، تم رفع أثار الحوادث وإعادة حركة السير.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى عددا من البلاغات بوقوع حوادث طرق متفرقة بالمنشأة وأخميم والتى انتقلت على أثرها قوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطرق لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من خلال عملية الفحص وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى الغربى بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز بين سيارة "نقل" قيادة "محمد ا ج" 27 سنة عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم "وهيب خ ع خ"  70 سنة عامل زراعى ويقيم بذات الناحية حال عبوره الطريق المشار إليه، ما أدى لإصابته بـ"كدمات ونزيف بالساقين والصدر" تم نقل المصاب لمستشفى راشد حمادى التخصصى بسوهاج وتوفى عقب وصوله وبسؤال نجل المتوفى "نشأت و ع خ" 19 سنة عامل زراعى، ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة والده وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وورد تقرير السيد مفتش الصحة يتضمن إصابته بنزيف داخلى بالصدر نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا يوجد شبهة جنائية.

وجاء الحادث الثانى بالطريق الزراعى الشرقى بناحية أولاد يحى بحرى دائرة مركز دار السلام بين السيارة "نقل" قيادة "أشرف ع ا ع" 25 سنة سائق ويقيم دائرة المركز، أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة رقم محدده "نقل" قيادة "أحمد م م ع" 41 سنة مدرس ويقيم بندر دار السلام.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة قائد السيارة الأولى "كسر بعظام الترقوة "وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج العام وبسؤال قائد السيارة الأولى وشقيق المتوفى "كرم محمد م ع" 32 مدرس ويقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة نزيف حاد بالمخ ولا يوجد شبهة جنائية.

وجاء الحادث الثالث بالطريق الزراعى بناحية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم، حيث شهد الطريق إنقلاب سيارة ميكروباص " قيادة محمد ف م ز" 43 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، وبأحدى المنحنيات أختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لأنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى وبسؤال نجل شقيق المتوفى "حسام ن ف م" 39 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية تم رفع اثار الحواد وإعادة حركة السير على الطرق.


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