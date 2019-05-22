مصرع مسجلين خطر فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية أثناء ضبطهما

الدقهلية ـ شريف الديب

لقي مسجلان خطر بناحية مركز شربين مصرعهما، فى تبادل لإطلاق نار مع الشرطة، بعد تورط أحدهما فى مقتل سيدة تصادف وجودها ببلكونة منزلها، أثناء مشاجرة بين سائق توك توك ومسجل خطر بالأسلحة النارية، وبعد شعوره باقتراب القوات منهم بادر بإطلاق النار مع زميل له.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين، بمصرع سيدة أثناء وقوفها ببلكونة منزلها، أثناء مشاجرة بين "علاء ر" سائق توك توك، و"محمد ف" 26 سنة مسجل خطر، ومطلوب فى عدد من القضايا، وأثناء قيام الاخير بإطلاق النار من بندقية آلية أصابت السيدة ولقيت مصرعها .

وعلى الفور، تم إعداد مأمورية برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع البحث، والرائد محمد الأرضى رئيس مباحث المركز، لضبط المسجلين المتورطين في قتلها، وتم تحديد مكان إقامتهما، وبعد شعور المتهم باقتراب القوات من مكان اختباءه وتصادف وجود صديق له مسجل خطر، ومطلوب فى عدد من القضايا، بادرا بإطلاق النار على القوات، والتى ردت على مصدر النيران حتى تم إخماد نقطة و مصدر الاطلاق، وبالفحص تبين إصابتهما، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين آليتين ومجموعة من الطلقات النارية، وبندقية متعددة، وتم نقلهما إلى مستشفى شربين العام، ولفظوا أنفاسه الأخيرة هناك، وتم وضع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.