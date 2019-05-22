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مصرع عامل في مشاجرة بمركز اطسا بالفيوم

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:17 ص
مصرع عامل في مشاجرة بمركز اطسا بالفيوم مصرع عامل - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي
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لقي عامل، من بندر إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعه، إثر تعدي اثنان عليه بالضرب، وفق ما ذكره ابنه، موضحًا أن أباه يعاني من مرض سرطان الدم، مما أدى لوفاته عقب الاعتداء عليه.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول المواطن "رمضان.م.م" (56 سنة-عامل)، ومقيم ببندر إطسا "متوفي" إثر  تعدِ آخرين عليه.

وانتقلت مباحث المركز  إلى مكان الحادث، وبسؤال ابن المجني عليه "محمد.ر.م" (26 سنة- عامل)، اتهم كلا من "محمود.ر.ح" (61 سنة-بالمعاش)، و"عناني.م.ر" (35 سنة-بكالوريوس تجارة)، بالتعدي على والده بالضرب منذ أسبوع، لحدوث مشاجرة بينهم لرغبتهما في إنهاء العلاقة الإيجارية لقطعة الأرض الزراعية التي يستأجرها والده منهما.

وقال ابن المجني عليه، إن والده يعاني من مرض سرطان الدم ولم يتحمل التعدي عليه، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا الاتهام الموجه لهما، وقالا أن ابن المتوفي استغل وفاة والده المريض، للانتقام منهما.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3725 لسنة 2019م إداري مركز شرطة إطسا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات الواقعة.

 

 


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