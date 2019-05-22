video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:45 م
مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعة وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز شبراخيت بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت، بسبب خلافات الجيرة مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إصابة 9 أشخاص اثر تعرضهم لعقر كلب مسعور بالبحيرة

جنايات دمنهور تحيل أوراق عاملين إلى المفتى لتسميم زميليهما فى المزرعة

ضبط 25 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

ضبط 9 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن وتهرب الدقيق المدعم بالبحيرة

اخبار البحيرة

شبراخيت

مشاجرة بالبحيرة

مدير امن البحيرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة