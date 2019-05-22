مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت، بسبب خلافات الجيرة مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.