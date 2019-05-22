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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:17 م
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مصدر بالبترول: 10مليارات دولار حجم استثمارات الشركاء الأجانب خلال 2019-2020

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:35 ص
مصدر بالبترول: 10مليارات دولار حجم استثمارات الشركاء الأجانب خلال 2019-2020 حقل بترول _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول
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قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام المالى 2019-2020 إلى أكثر من 10مليارات دولار للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، لافتا إلى أن ذلك سينعكس على تنامي النشاط البترولى والمشروعات المنفذه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم الاستثمارات هذا مؤشر قوي على نجاح استراتيجية وزارة البترول فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار المصدر، إلى أن حجم الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول سجلت أيضا 10مليارات دولار في عام 2017-2018 و 10مليارات دولار أيضا خلال العام 2018-2019.

 


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