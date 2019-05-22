مصدر أمنى: السرقة ليست الدافع الوحيد وراء مقتل طبيب ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة عن أن فريق البحث الجنائى الذى يتولى إجراء التحريات فى حادث مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية، توصل إلى أن الهاتف المحمول والمتعلقات الخاصة بالضحية لم يتم سرقتها، حيث تم العثور عليها بشقته.

وأضاف أن هناك دوافع أخرى مطروحة أمام رجال المباحث لقتل المجنى عليه بجانب السرقة، خاصة أن الضحية كان يقيم بمفرده، ولم يتم التأكد حتى الآن أن سرقة القتيل وراء مقتله.

وذكر المصدر أنه جارٍ فحص عدد من المشتبه بهم، وجمع المعلومات حول المترددين على الضحية، لكشف هوية مرتكب الجريمة، فى الوقت الذى أجرى فيه خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم رفع البصمات فى محاولة لكشف هوية الجانى.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.