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مستشار النمسا يتعهد بالنزاهة فى الأداء الحكومى ويقدم الوزراء الجدد فى حكومته

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:07 م
مستشار النمسا يتعهد بالنزاهة فى الأداء الحكومى ويقدم الوزراء الجدد فى حكومته مستشار النمسا سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)
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تعهد مستشار النمسا سباستيان كورتس أن تعمل الحكومة الجديدة فى البلاد على دعم الاستقرار والتنمية والإعداد للانتخابات المبكرة فى سبتمبر المقبل، وقال إن الأداء الحكومى سوف يتم وفق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال تقديم المستشار الفيدرالي، للأعضاء الجدد فى الحكومة الانتقالية اليوم قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لأول مرة بدون وزراء حزب الحرية، الذين أقيلوا بسبب التورط فى فضيحة فساد .

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم إن الوزراء الجدد هم وزير الداخلية إيكارت راتز (65 عامًا) ووزير العمل والشئون الاجتماعية والتر بولتنر (67 عامًا) ووزير الدفاع يوهان لوف (59 عاما ) ووزير التكنولوجيا و البنية التحتية فاليرى هاكل (36 عامًا).

وأضافت المصادر أنه تم التوافق على أن يكون نائب المستشار الجديد هو وزير المالية هارتفيج لوجر بينما تتولى وزير الأسرة جوليان بوغنر شتراوس أعمال وزير الرياضة كمهمة اضافية حتى الانتخابات المقبلة .

وكانت الحكومة بتشكيلها الجديد قد تم اعتمادها - فى وقت سابق اليوم - من الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين وتعتبر حكومة تكنوقراط مؤقتة لمواجهة تداعيات الفضيحة السياسية التى تورط فيها حزب الحرية وحتى اجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل.

 


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