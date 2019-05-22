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مرور أسوان يحرر 602 مخالفة ويضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:02 ص
مرور أسوان يحرر 602 مخالفة ويضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات حمله مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة مرورية موسعة بمشاركة إدارات المرور والبحث الجنائى ومجموعات من قوات الأمن، لضبط حالة المرور وفحص تعاطى السائقين للمخدرات.

وشملت الحملة نشر أكمنة مرورية على الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن فى أنحاء أسوان، وأسفرت عن تحرير 602 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 مركبات توك توك وسيارة بدون تراخيص، وفحص 25 قائد سيارة فى كمين غرب أسوان، تأكدت إيجابية حالتين منهم لتعاطيهما الحشيش والبانجو.

كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير 104 مخالفات تجاوز حدّ السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 73 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، إضافة إلى سحب تراخيص 81 حالة لعدم قبول التصالح، وحررت الأجهزة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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