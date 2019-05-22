مدينة إسنا تشن حملات على الأسواق وتحرر 21 محضرًا وتضبط أغذية فاسدة

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، حملة لضبط الأسواق بمرافقة شرطة المسطحات، ومراقب الاغذية بالإدارة الصحية، وإدارة الشئون البيئة بالمركز والطب البيطري، وشرطة مباحث التموين، وذلك بناءاً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالمرور على الاسواق والمحلات التجارية، وضبط الأسعار وتنظيم حركة البيع ومراقبة جودة السلع الغذائية خاصة خلال شهر رمضان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر صحة وإعدام 100 علبة زبادي وكيلو لانشون و12 زجاجة زيت سعة 1 لتر لعدم مطابقتهم للمواصفات الصحية، وتحرير 5 محاضر مخالفة تموينية، وتحرير محضر مخالفة بيطرية، وتحرير 2 محضر مخالفة بيئية لمخابز طباقى. وأكد رئيس المدينة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المحلات داخل المدينة والقرى لتحقيق الإنضباط اللازم في الأسواق لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

كما شهد حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الحفل الذي أقيم في ختام مسابقات النادي الثقافي "الشعر – القصة – الرواية – سناريو وحوار – المقالات" بمركز شباب المريس، وذلك بحضور العمدة محمود يس نائب مجلس النواب عن دائرة القرنة، وبحضور مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وسمية سمير مندوب من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وقد شملت فعاليات الحفل فقرات فنية وفقرات شعر وغناء، وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من المشاركين في النادي الثقافي بمركز شباب المريس، وحضر الفعاليات عدد من قيادات المديرية منهم أحمد عبد الغني مدير عام إدارة خدمات الشباب بالمديرية، ومروة المعناوي مدير إدارة الطلائع بالمديرية، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وإيهاب محمد رئيس مجلس إدارة مركز شباب المريس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وبمشاركة عدد من أعضاء مركز شباب المريس.