"مدير تعليم الإسماعيلية" يتفقد لجنة الزخرفية الثانوية بنات

الإسماعيلية – جمال حراجى

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، لجنة مدرسة الزخرفية الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، يرافقه عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، محمد مهنى مدير عام التعليم، الفنى للإطمئنان على سير أعمال الامتحانات بدون أى معوقات، حيث أبدى طالبات المدرسة رضاهم عن امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين لإنه جاء فى مستوى الطلاب وذلك فى إطار متابعة امتحانات الدبلومات الفنية.

وشدد "قبيصى" على الإلتزام بالقرارات والتحذيرات التى أصدرتها الوزارة، والتى من شأنها التصدى لحالات الغش بشكل حاسم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والحالات التى يتم فيها إلغاء الامتحان، خاصة عدم إصطحاب المحمول داخل اللجان وضرورة تحقيق مراقبين اللجان من هوية الطلاب أثناء كل امتحان.

جدير بالذكر أن إمتحانات دبلوم التعليم الفنى (تجاري، وفندقي، وزراعي، وصناعي) الدور الأول للعام الدراسى 2018-2019 بدأت السبت 18 مايو 2019 ، وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019 ولمدة أسبوعين، علمًا بأن الاختبارات العملية كانت قد أنطلقت السبت 11 مايو 2019 ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية (تجاري، وزراعي، وصناعي) هذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية 11314 طالبا وطالبة، منهم (2934 طالب وطالبة تعليم تجارى ، و2742 طالبا وطالبة تعليم زراعي، و5638 طالبا وطالبة تعليم صناعي، ويبلغ إجمالى أعداد المواد الإمتحانية (تجارى - زراعى - صناعي) نظام السنوات الثلاث والخمس 2025 مادة ، مقسمة كالتالى (التعليم التجارى 115 مادة، والتعليم الفندقى 248 مادة والتعليم الزراعى 1474 مادة، والتعليم الصناعى 1474 مادة)