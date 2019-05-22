محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح بنسبة نجاح 84,6%

اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح بنسبة نجاح 84,6% .

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 7411 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور من بينهم 6954 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 5881 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 84,6 %.

وأضاف مدير تعليم مطروح، بأنه جرى العمل في 4 كنترولات بالمحافظة، وهي في الإدارات التعليمية مرسى مطروح، والحمام، وسيدى براني، وسيوة، مما نتج عن ذلك الدقة وسرعة في إعلان النتيجة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي كالتالي إدارة مرسى مطروح 91,22%، وإدارة البنجر 90,46%، وإدارة سيوة 87,71%، وإدارة النجيلة 86,31%، وإدارة الحمام 81,69%، وإدارةالعلمين76.02%، وإدارة الضبعة 70,12%، وإدارة برانى68,05%، وإدارة السلوم 55,9 %.

ووجه محافظ مطروح خالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين من طلاب الصف الثالث الاعدادي.



محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية