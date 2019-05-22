محافظ مطروح: نحارب الفساد فى الجهاز الإدارى وحولنا ملفات كثيرة للنيابة

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أن محافظة مطروح تشهد عملية كبرى، في تنفيذ المشروعات الخدمية، وإعادة تخطيط الشوارع ورفع كفاءتها، إلى جانب تنفيذ مخطط شامل لتطوير الشواطئ والخدمات السياحية بشكل حضاري لتحقيق أكبر استفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة، مع العمل على مكافحة الفساد الإداري المتراكم منذ سنوات طويلة، وتسبب في تعطيل كثير من المشروعات، وإهدار حقوق الدولة والمحافظة والمواطن في مجالات مختلفة.

وقال محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن حجم الفساد المتغلغل في في الجهاز التنفيذي تفوق أي تصور، وهو فساد يرتكز على فساد أخلاقي بالدرجة الأولى، وتسبب في إهدار المال العام وتربيح الغير.

وأضاف اللواء مجدي الغرابلي، أنه تم كشف الكثير من ملفات الفساد، وإحالتها إلى الجهات الرقابية والقضائية، ولا يمكن الإفصاح عن هذه الملفات أو المتورطين فيها، لأنها تحد أيدي جهات التحقيق، وسننتظر حتى تتضح الحقائق لكي لا نظلم أحد قبل إدانته قضائياً، لافتاً إلى أن الفساد الإداري والإهمال الوظيفي، تسبب خلال السنوات الماضية، في إضاعة أموال كثيرة على الدولة والمحافظة، كما أثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف محافظ مطروح، أن قطاعاً واحداَ مثل الشواطئ والخدمات المقدمة بها، حققت إيرادات 6 ملايين جنيه فقط العام الماضي، في حين تم إنفاق 4 ملايين جنيه عليها، أي أن العائد الصافي 2 مليون جنيه فقط، وهو عائد قليل جداً تحقق أكثر منه بعض الكافيتريات والأنشطة المصيفية الخاصة، مؤكداً أنه سيتم العمل لتحقيق استفادة أكبر من المقومات التي تمتلكها المحافظة، مع تقديم خدمات أفضل وأرقى للمصطافين وأهالي المحافظة.