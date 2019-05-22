محافظ كفرالشيخ : غلق المعديات بدسوق حفاظاً على أرواح المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، انه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مخدات لكوبرى عتريس بدسوق وصبهم بالخرسانه المسلحة، وإنهاء النجارة الخاصة بسقف الكوبرى، وجارى العمل في حديد التسليح الخاص بسقف الكوبرى، وتم تنفيذ 70 % بلاطة الكوبرى.

وأضاف المحافظ، الكوبرى ضمن عملية احلال وتجديد 5 كبارى بالمحافظة بمبلغ 5 مليون و200 الف جنيه، وجارى العمل بالعمليات تباعاً، وسوف يتم معاودة العمل بكوبرى عتريس قريباً.

وقال المحافظ، أنه كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بغلق معدايات دسوق، حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس، كما كلف وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ بتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير الذى تلقاه، وسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى وإتخاذ كافة الإجراءات مؤكداً على محاسبة المقصرين.