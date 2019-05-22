محافظ سوهاج يوجه بتعديل مواعيد عمل عمال النظافة لارتفاع الحرارة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات بجميع المراكز والمدن والمديريات بالمحافظة الى الدرجة القصوى نظراً لإرتفاع درجات الحرارة.

وجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، بتعديل مواعيد العمل لعمال النظافة من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية، وذلك نظراً لإرتفاع دراجات الحرارة المتوقعة غداً وبعد غد، حفاظاً على حة وسلامة العمال.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة حارة على كافة الأنحاء، مناشدةً المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، والاكثار من شرب السوائل خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التى تحتوى على أملاح بنسب كبيرة.

من ناحية أخرى، افتتح اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاح، صيدلية للبيع الحر داخل المستشفى الجامعى تابعة للشركة المصرية للأدوية، يصاحبة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتوره تهانى ممدوح امين العضو المنتدب لفروع وصيدليات الشركة المصرية للأدوية، والدكتورة الهام كفافى مدير الصيدليات بالشركة المصرية للأدوية.

وقال الدكتور أحمد عزيز ان الهدف من افتتاح الصيدلية خدمة المرضى المترددين على المستشفى الجامعي، من خلال توفير المستلزمات الطبية والادوية وكل احتياجات المستشفي

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أنه على هامش هذا الافتتاح، وقع رئيس الجامعة مع الشركة المصرية للأدوية عقدا ً لتوريد الأدوية والمستلزمات للمستشفى بسعر مناسب، سواء للتوريدات الخاصة بالمستشفي،او لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وأيضا الطلاب والعاملين بالجامعة وأسرهم.

وقال الدكتور حمدى سعد انه سوف ‏يتم توفير كل الأدوية المحلية والمستوردة داخل الصيدلية، سواء للمرضى المترددين على المستشفى او مرضى الأقسام الداخلية و التعاقدات، كما يتوافر أيضا فى الصيدلية علاج فيروس c لخدمة مرضى الكبد بسعر 400 جنيه فقط للجرعة الواحدة بدلاً من 1100 جنيه.



محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (4)



محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (5)



محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (1)



محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (2)