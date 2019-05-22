سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وافتتاح صيدلية بالمستشفى الجامعى..

محافظ سوهاج يوجه بتعديل مواعيد عمل عمال النظافة لارتفاع الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:27 م
محافظ سوهاج يوجه بتعديل مواعيد عمل عمال النظافة لارتفاع الحرارة محافظ سوهاج يفتتح صيدلية بالمستشفى الجامعى
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات بجميع المراكز والمدن والمديريات بالمحافظة الى الدرجة القصوى نظراً لإرتفاع درجات الحرارة.

وجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، بتعديل مواعيد العمل لعمال النظافة من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية، وذلك نظراً لإرتفاع دراجات الحرارة المتوقعة غداً وبعد غد، حفاظاً على حة وسلامة العمال.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة حارة على كافة الأنحاء، مناشدةً المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، والاكثار من شرب السوائل خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التى تحتوى على أملاح بنسب كبيرة.

من ناحية أخرى، افتتح اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاح، صيدلية للبيع الحر داخل المستشفى الجامعى تابعة للشركة المصرية للأدوية، يصاحبة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعي، والدكتوره تهانى ممدوح امين العضو المنتدب لفروع وصيدليات الشركة المصرية للأدوية، والدكتورة الهام كفافى مدير الصيدليات بالشركة المصرية للأدوية.

وقال الدكتور أحمد عزيز ان الهدف من افتتاح الصيدلية خدمة المرضى المترددين على المستشفى الجامعي، من خلال توفير المستلزمات الطبية والادوية وكل احتياجات المستشفي

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أنه على هامش هذا الافتتاح، وقع رئيس الجامعة مع الشركة المصرية للأدوية عقدا ً لتوريد الأدوية والمستلزمات للمستشفى بسعر مناسب، سواء للتوريدات الخاصة بالمستشفي،او لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وأيضا الطلاب والعاملين بالجامعة وأسرهم.

وقال الدكتور حمدى سعد انه سوف ‏يتم توفير كل الأدوية المحلية والمستوردة داخل الصيدلية، سواء للمرضى المترددين على المستشفى او مرضى الأقسام الداخلية و التعاقدات، كما يتوافر أيضا فى الصيدلية علاج فيروس c لخدمة مرضى الكبد بسعر 400 جنيه فقط للجرعة الواحدة بدلاً من 1100 جنيه.

 

محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (4)
محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (4)

 

محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (5)
محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (5)

 

محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (1)
محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (1)

 

محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (2)
محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (2)

 

محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (3)
محافظ سوهاج يفتتح صيدلية العلاج الحر بالمستشفى الجامعى (3)

 

               

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعته للامتحانات ويعلن تأجيلها غدا بسبب حرارة الجو

إصابة 3 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بطهطا سوهاج

صور.. محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد عمار السيد

صور.. محافظ سوهاج: توصيل المرافق بمنطقة أبراج تقسيم الصفوة بعد انتظار 11 عاما

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع فى 3 حوادث طرق متفرقة بسوهاج

توريد 184 ألف و448 طن قمح لصوامع وشون سوهاج والقليوبية

10 سنوات سجنا لمتهم أطلق الرصاص على آخر فى مشاجرة بسوهاج

مطالب برصف وتمهيد أحد الشوارع فى مركز البلينا بمحافظة سوهاج (صور)

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة