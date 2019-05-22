محافظ بنى سويف يكرم الأطفال من حفظة القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان

وهنأ المحافظ أبناءه من حفظة القرآن ،مثنيا عليهم ومحفزا ومشجعا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم ، الذي سيكون لهم دافعا على التفوق في شتى مجالات حياتهم ،وليكونوا مواطنون محبون لوطنهم يعملون من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره ، مؤكدا على أهمية السعي لفهم وتدبر القرأن والعمل به ،وأن يحرصوا على دراسته والوقوف على معانيه السامية وذلك عن طريق علماء وأساتذة الأزهر والأوقاف.

كما هنأ المحافظ أولياء أمور حفظة القرآن ، مؤكدا لهم على عظم ماقاموا به من تشجيع ومثابرة حتى وصل أبناؤهم إلى هذه المنزلة العالية ، مشيرا إلى أن حفظة القرآن نعمة من الله على وطننا الغالي مصر، وبركة ورزق على الأباء والأمهات ، محفزا أولياء الأمور على مواصلة العطاء حتى يصبح أبناؤهم سواعد بناء للوطن.

وتخلل حفل التكريم الذى نظمته إحدى المؤسسات الخيرية بعض الفقرات والفعاليات أبرزها توزيع جوائز حفظة القرأن المقدمة من المؤسسة ، ضمن حزمة الأنشطة الخيرية التي تستهدفها المؤسسة ، في اطار العمل الإنساني والمجتمعي والخدمي للمؤسسة.



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (1)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (2)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (3)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (4)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (5)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (6)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (7)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (8)



محافظ بنى سويف يكرم الأطفال (9)