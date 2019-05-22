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محافظ القليوبية يعلن رفع حالة الطوارئ غدًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:23 م
محافظ القليوبية يعلن رفع حالة الطوارئ غدًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة مئوية، ومتوقع غدًا الخميس أن تصل لـ48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلاً عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبًا لنشوب حرائق.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم  والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكل الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلاً عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب 01115354422- 01002782373 - 01220055008 ) على مدار 24 ساعة.

 

 

 

 


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