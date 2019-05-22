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محافظ القليوبية: محطة مياه سرياقوس ومشروع صوامع الغلال يدخلان الخدمة قريبا

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:03 م
محافظ القليوبية: محطة مياه سرياقوس ومشروع صوامع الغلال يدخلان الخدمة قريبا الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه من المقرر دخول محطة مياه الشرب العملاقة بقرية سرياقوس مركز الخانكة الخدمة قريبا، بعد تنفيذ نسبة كبيرة منها حيث ستساعد المحطة فى حل أزمات مياه الشرب بمنطقة الخانكة والخصوص وشبين القناطر وأجزاء من شبرا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ، وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، ومديرى المديريات ورؤساء المدن.

وأوضح المحافظ أن هناك عددا من المشروعات يجرى العمل فيها على قدم وساق لدخول الخدمة فى أسرع وقت، وهى مشروع ال113 عمارة سكنية بعرب العليقات والذى يجرى تشطيبه حاليا بعد وصول المرافق، وكذا مشروع الصوامع العملاقة الجديدة بالخانكة.

كما كلف المحافظ الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، بالبدء فى وضع خطة التشغيل للمستشفيات الجديدة التى من المزمع دخولها الخدمة قريبا وهى مستشفيات كفرشكر وقها والخانكة والقناطر مشيرا ان تقرر تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير 6 انفاق للمشاة بشبرا الخيمة، و55 مليون جنيه لإستكمال محطة الرفع لمشروع الصرف الصحى الخاصة بقرى الوحدة المحلية بترسا مركز طوخ.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تعيين مدير تنفيذى جديد لبورصة الدواجن وتكليفه بوضع خطة لإعادة تفعيلها وتشغيلها بما يعود بالنفع على مواطنى المحافظة والمستهلكين فى المحافظات المختلفة وتنظيم عمليات تحدى اسعار بيع الدواجن والطيور ومواجهة موجات الغلاء.

 


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