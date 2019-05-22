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محافظ القليوبية: تنفيذ 10 آلاف قرار إزالة تعديات على الأراضى خلال فترة قصيرة

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:38 م
محافظ القليوبية: تنفيذ 10 آلاف قرار إزالة تعديات على الأراضى خلال فترة قصيرة الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات للدرجة القصوى بجميع والمديريات الخدمية، مؤكدا استمرار رفع حالة الطوارئ خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، كما سيتم ربط غرف عمليات المديريات مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة طوارئ للمستشفيات وخطة لغرف العمليات بها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على الشوادر والأسواق، إلى جانب التشديد على المرور وشرطة المسطحات وإدارة المواقف والسرفيس والأوقاف.

 

الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية (2)
الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية 

 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديرى المديريات، أن هناك تراخى فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى حول استرداد حقوقها وإزالة تلك التعديات، مشددا على رؤساء المدن والمراكز بسرعة إزالة تلك التعديات ومنعها من المهد، موضحا أن إجمالى عدد الحالات التى لم يتم إزالتها هذا الشهر بلغ 184 حالة، وجاءت مدينة الخانكة كأكبر المدن فى التعديات التى لم يتم إزالتها.

 

الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية (3)
الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية 

 

وقال المحافظ، "مبنوصلش لنسبة حاسمة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ونفسى يتم الإزالة كل أسبوع ومتابعة ما لم يتم إزالته، وإحنا هنوصل لـ10 آلاف قرار لم ينفذ به إزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة قصيرة بالمحافظة".

 

الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية (1)
الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية

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