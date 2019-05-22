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محافظ القليوبية: تعديل أسعار لائحة تحويل الوحدات السكنية لتجارية

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:10 م
محافظ القليوبية: تعديل أسعار لائحة تحويل الوحدات السكنية لتجارية اجتماع المجلس التنفيذى للقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إعادة تصنيف الشوارع بالمدن والأحياء بالمحافظة وتعديل لائحة رسوم تحويل الوحدات السكنية الإقتصادية بالأدوار الأرضية بدائرة المحافظ لوحدات تجارية مع تحديد قائمة أسعار جديدة بشكل يتماشى مع موقع الوحدة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية.

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بموافاة الديوان العام والشئون القانونية بالمحافظة باسماء الشوارع والميادين الرئيسية الاكثر تميزا والاقل تميزا لتحديد قائمة جديدة بالاسعار تراعى موقع كل وحدة قائلا " لن نضع رؤوسنا فى الرمال "فى تحصيل حق الدولة من مالكى هذه الوحدات.

 

 


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محافظ القليوبية

تعديل لائحة رسوم تحويل الواحدات السكنية الاقتصادية

المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية

القليوبية

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