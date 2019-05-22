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وتعليق نموذج لشعار المحافظة على المبنى..

محافظ الجيزة: التزام ملاك العقارات المخالفة بطلائها شرط أساسى للمصالحة

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:32 م
محافظ الجيزة: التزام ملاك العقارات المخالفة بطلائها شرط أساسى للمصالحة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار الطلاء الموحد للعقارات بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالألوان والتصاميم المحددة دون الإخلال بها، وعدم الاكتفاء بطلاء العقارات بالطبقة الجيرية فقط وتكون الأولوية للعقارات المطلة على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو والوحدات المحيطة بالمناطق الأثرية.
 
وأكد المحافظ أن التزام ملاك العقارات بالقرار شرط أساسى للتصالح على مخالفات البناء موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفع أصحاب العقارات لطلاء الواجهات بشكل تصاعدى بداية برفض التصالح على مخالفات البناء مروراً بقطع المرافق وصولاً لإزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة.
 
كما وجه المحافظ بتخصيص مسئول يقوم بالإشراف المباشر للمتابعة الدورية للأعمال فى هذا الشأن منوهاً على أنه سيتابع الأعمال  يومياً بشكل ميدانى وسيتم تقييم كل مسئول وفقاً لمحصلة الأعمال بنطاق مسئوليته.
 
وأشار راشد خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أنه قد تم اعتماد ثلاثة نماذج لطلاء الواجهات وهى واجهة تتضمن شرفات، وواجهة بدون شرفات، وواجهة صامتة، على أن يتم تركيب لوحة تحمل " نموذج لشعار المحافظة "على واجهة المبانى التى يتم الانتهاء من أعمال الطلاء بها.

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المباني المخالفة

طلاء العقارات

دهان العقارات

المصالحة على مخالفات المباني

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