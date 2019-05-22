محافظ الإسكندرية يفتتح مهرجان اللقاء الثانى لشباب المخرجين بقصر ثقافة الأنفوشى

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء الثانى لشباب المخرجين، والمقام على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، ويعقد فى الفترة من 21 وحتى 30 مايو الجارى، كما شهد المحافظ حفل توزيع جوائز مهرجان ختام نوادى المسرح والتجارب النوعية وفرق الأقاليم.

وفى كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية قيمة الفن، موضحا أن الفن هو الجزء الذى يشبع روح الإنسان وهو الذى يرفع الذوق العام وهو الذى يبنى التراث الإنسانى ويبنى المجتمعات بجانب الحضارة المادية التى يصنعها المهندسون ومن يتشارك معهم، لافتا إلى أنه من أجل أن نستطيع أن نبنى إنسانا صحيحا فلابد أن نبنى الروح.

وكرم محافظ الإسكندرية، شباب المبدعين المتميزين، الذين شاركوا فى المهرجانات الختامية المقامة على مستوى الجمهورية، والتى شملت المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية الدورة 44، والمهرجان الختامى لنوادى المسرح فى الدورة الـ28، والمهرجان الختامى لفرق التجارب النوعية فى دورته الأولى.

وحضر الافتتاح؛ الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، وكوكبة من الفنانين والمبدعين المتميزين.