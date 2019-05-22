مجهول يسرق مبلغا ماليا من شقة بالهرم.. استغل نوم صاحبها

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهول شقة بمنطقة الهرم، حيث تسلل إليها مستغلاً نوم صاحبها، واستولى على مبلغ مالى ومتعلقات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بسرقة مجهول لشقة سكنية تابعة لدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة ملك موظف، تسلل إليها أحد الأشخاص، أثناء نوم مالكها، واستولى على مبلغ مالى، ومتعلقات أخرى وفر هاربًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات وفحص المسجلين خطر، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.