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مايا مرسى: بطالة النساء انخفضت فى مصر إلى 19%

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:45 م
مايا مرسى: بطالة النساء انخفضت فى مصر إلى 19% مايا مرسى
كتبت آمال رسلان
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قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى يمكن أن تشهد مساواة بين المرأة والرجل، وكذلك بإمكانه أن يصدر هذه الصورة الايجابية للخارج.
 
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية لمبادرة "ختم المساواة بين الجنسين"، حيث اعربت مرسى عن سعادتها بتلك المبادرة، فى ظل التطور الذى يشهده قطاع السياحة.
 
وقالت مرسى أنها فكرة حقيقية لتمكين المرأة فى قطاع السياحة، وهذا اكبر قطاع مناسب لعمل المرأة ويجب تشجيعهم على التواجد فى هذا القطاع، ولكن مهم أيضا ان نتأكد من توفير حماية ومساواة وتمكين اقتصادى للمرأة لتعمل فى هذا القطاع.
 
وأشارت إلى أن البطالة فى الإناث شهد انخفاض فى الفترة الماضية، حيث انخفضت من 24.3% و وصلت إلى  ١٩% ، لافته إلى أن مصر بحضارتها وتمكين المرأة المصرية سيكون قطاع السياحة أهم قطاع لتصدير الصورة الايجابية عن مصر.
 
ويتضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة فى محوره الخامس تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية فى قطاع السياحة، من شأن السياحة تمكين المرأة بطرق عدة ولاسيما من خلال توفير فرص عمل مباشرة والعمل على زيادة مستوى الدخل.
 
وعلى اعتبار أن السياحة هى من القطاعات التى تجذب عدد كبير من النساء ورائدات الأعمال، فمبقدورها أن تكون أداة المرأة للإنخراط بشكل كاملة فى المجتمع  والريادة فى شتى نواحى الحياة.
 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترسيخ مفهوم إدارة التنوع وإطلاق حملات توعوية لمكافحة التحرش، وتجنب التمييز العنصرى عند توظيف وتدريب الموظفين. 
 
 

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النساء

البطالة

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