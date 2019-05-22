ماى تناشد حزب العمال دعم "فرصتها الأخيرة" لتسوية قضية "بريكست"

رويترز

طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى من جيريمى كوربين زعيم حزب العمال دعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبى بعد أن عرضت محسنات من بينها فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان.

وكتبت ماى رسالة لكوربين بتاريخ 21 مايو عن مشروع قانون اتفاق الانسحاب الذى يحقق شروط خروج بريطانيا وقالت "أظهرت اليوم أننى مستعدة للتنازل لأحقق للشعب البريطانى الخروج من الاتحاد الأوروبى".

وقالت "مشروع قانون اتفاق الانسحاب هو آخر فرصة للقيام بذلك... أطلب منك التنازل أيضا كى نحقق ما تعهد به الحزبان فى بياناتهما ولإعادة الثقة فى سياستنا".

وقال كوربين أمس الثلاثاء إن حزبه لا يمكنه التصويت لصالح مشروع قانون اتفاق الانسحاب واصفا عرض ماى "بإعادة صياغة لموقف الحكومة" فى محادثاتها مع المعارضة التى انهارت الأسبوع الماضى.

وقال حزب العمال إنه ينبغى على ماى ألا تطرح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى للتصويت للمرة الرابعة فى البرلمان بعد أن وجه نواب انتقادات لعرضها الجديد.