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ماذا يحدث في الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة؟..هبوط في الضغط ودوخة

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:20 م
ماذا يحدث في الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة؟..هبوط في الضغط ودوخة صورة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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هناك العديد من الأضرار التي تلحق بالجسم عند التعرض للأشعة الشمس وارتفاع درجات الطقس بشكل كبير وملحوظ، ونجد أن الشخص الصائم يتعرض للأضرار بشكل مضاعف، وهذا يرجع لنقص نسبة السوائل والطعام في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف ماذا يحدث في الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

عند التعرض لأشعة الشمس الحارة، يفقد الجسم العديد من السوائل المتواجدة داخله، نتيجة لعملية التعرق، ولذا عليك تجنب الوقوف أمام أشعة الشمس، وأقف في الضل.

يتعرض جسم الإنسان للعديد من المضاعفات نتيجة لارتفاع حرارة الطقس، ومنها:

-انخفاض ملحوظ في ضغط الدم.

-الارهاق والدوخة الشديدة.

-عدم الاتزان.

-ضيق في التنفس.

-زيادة ضربات القلب بشكل ملحوظ.

-صداع شديد.

-احمرار في الجسم وخاصة الوجه.

ونصح التقرير، بضرورة الاهتمام بتناول كميات كبيرة من السوائل، وهذا الأمر للحفاظ علي صحتك وتجنب نقص نسبة السوائل، وأيضا تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالأملاح، لأنها تساهم في اتزان الجسم، وتعويضه عن ما تم نقصانه خلال الصيام، ولذا يمكنك تناول عصير البرتقال الطازج في السحور والإفطار.

 


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