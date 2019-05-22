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مؤسسة تكشف: صفحات يمينية تنشر الكراهية لملايين الأوروبيين على فيس بوك

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:21 م
مؤسسة تكشف: صفحات يمينية تنشر الكراهية لملايين الأوروبيين على فيس بوك ماتيو سالفينى - أحد رموز اليمين المتطرف فى أوروبا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مؤسسة "أفاز" كشفت عن شبكة من حسابات "فيس بوك" اليمينية المتطرفة تنشر أخبارًا وهمية وخطابًا يحض على الكراهية لملايين الأشخاص فى جميع أنحاء أوروبا.

 

وأضافت الصحيفة، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى تكافح من أجل تنظيف المنصة وإنقاذ سمعتها، أغلقت بالفعل حسابات لديها حوالى 6 ملايين متابع قبل بدء التصويت فى الانتخابات الأوروبية غدا الخميس. وقالت "أفاز" أنه لا يزال يتم التحقيق فى مئات الحسابات الأخرى التى تملك ما يقرب من 26 مليون متابع إضافي.

 

وأشارت "الجارديان" إلى أن المؤسسة، أبلغت عن أكثر من 500 جروب وصفحات "فيس بوك" مشتبه بها تعمل فى جميع أنحاء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا. كان معظمهم إما ينشرون أخبارًا مزيفة أو يستخدمون صفحات وملفات تعريف زائفة لتعزيز محتوى الأحزاب أو المواقع التى يدعمونها بشكل مصطنع، لتنتهك بذلك قواعد الفيس بوك.

 

وأوضحت أن الشبكات اليمينية على "فيس بوك" كانت أكثر شعبية من الصفحات الرسمية للجماعات الشعوبية اليمينية المتطرفة والمناهضة للاتحاد الأوروبى فى تلك البلدان. وقد تم تقدير عدد المشاهدات على الصفحات التى أوقفها فيسبوك حتى الآن بنصف مليار مرة، حسب تقدير آفاز، كما أنها لديها مستويات عالية من التفاعل.

 

 وقال كريستوف شوت، مدير حملة المجموعات: "لا يهم عدد المتابعين لديك إذا لم تكن هناك تفاعلات". "لديهم أكثر من 500 مليون مشاهدة فقط على الصفحات التى تم وقفها، وهذا أكثر من عدد الناخبين فى الاتحاد الأوروبي."

 


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