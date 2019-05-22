لو مدمن حبوب السعادة . هذا ما يحدث فى جسمك عند تناول الشيكولاته

كتبت إيناس البنا

الشوكولاتة هى محبوب الكبار والصغارعلى حد السواء، ولكن الإفراط فى تناولها قد يشكل بعض الخلل فى الجسم، ونتعرف على ما الذى يمكن أن يحدث فى جسمك عند تناول الشوكولاتة.

تحتوي الشوكولاتة على أكثر من 600 مركب بنكهة، وفقًا لموقع " Outside"، وتؤثر على براعم الذوق الخاصة بك، وأجزاء مختلفة من جسمك من العقل إلى الجلد.

الدراسات التي أجريت على الأشخاص تقيس موجات الدماغ بعد تناول 48 جرام من الشوكولاتة الداكنة، هذه التغيرات فى وظائف المخ تستمر خلال فترة ساعتين بعد تناولها .



الشوكولاتة

هذه التغيرات التى تحدث بعد تناول الشوكولاتة هي بفضل المواد الكيميائية "السيروتونين والدوبامين" التي تزداد عندما نتناول الشوكولاتة وتغير حالتك المزاجية لأن الكاكاو يمتص في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى الشعور بالمتعة، كما تحتوى على الشوكولاتة تحتوى على فينيل إيثيلين، التى تصدر طنينًا فى العقل شبيهًا بالحب .

الشوكولاته الداكنة هي الكاكاو الذي لا يقل عن 85 % مما يزيد بشكل خاص من تلك المواد الكيميائية التي تشعر بالراحة في المخ، مما يقلل من القلق ومشاعرالاكتئاب، كما تزيد الشوكولاتة البيضاء من مستوى الدوبامين في المخ.

تعمل الشوكولاتة أيضا على تعزيز التواصل بين خلايا المخ، مما يؤدي إلى فوائد في السلوك واستعادة الذاكرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الشوكولاته يحسن تدفق الدم إلى المخ والقلب والرئتين، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الذي يستمر لمدة ساعتين - ويستمر عندما تستهلك الكاكاو بشكل دوري طوال اليوم .