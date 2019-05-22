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لو عندك مشاكل فى البنكرياس.. احرص على تناول هذه الأطعمة والعصائر

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:30 ص
لو عندك مشاكل فى البنكرياس.. احرص على تناول هذه الأطعمة والعصائر البنكرياس
كتبت هند عادل
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البنكرياس أحد أعضاء الجهاز الهضمى يسكن خلف المعدة ويساعد على تحقيق التوازن بين كمية السكر في الدم أثناء  تحويل الطعام إلى وقود للجسم، عوامل نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المصنعة والمكونات الاصطناعية ، يمكن أن تلحق الضرر بالبنكرياس ، ومع مرور الوقت ، تحد من وظيفته، والعكس فى حاله  تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وحمض الفوليك ،وفقا لما أكده موقع " healthline"

أين_يقع_البنكرياس_في_جسم_الإنسان

تناول الفواكه والخضراوات الكاملة له فوائد هامة، والحصول عليها فى صورة عصير يعد أيضا وسيلة لتحسين الصحة العامة وكذلك تحسين صحة بعض الأعضاء ، بما في ذلك البنكرياس.

أطعمه مفيدة لصحة البنكرياس

الخضراوات الورقية الداكنة

الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالمواد المضادة للاكسدة ، وكذلك الفولات، وتناولها تساعد في تقليل مستويات الألم المرتبطة بالتهاب البنكرياس ،وهى:

السبانخ

الكرنب

الجرجير

fruits-vegetables-and-whole-grains_912999

البروكلي

القرنبيط

الفاصوليا

العدس

 العنب الاحمر والتفاح

1
 

 

العنب الأحمر والتفاح على حد سواء لديها ريسفيراترول الذي يساعد في قمع الخلايا السرطانية في البنكرياس، حيث حتوي كل من العنب والتفاح على مضادات الأكسدة والألياف أيضًا.

 التوت

التوت البرى يساهم في الحفاظ على صحة البنكرياس وانخفاض معدلات الالتهاب

 

وقدم التقرير، وصفة من الطبيعية، للحفاظ علي صحة البنكرياس، وهي:  

 
 
1 كوب جرجير + ربع كوب جزر + تفاحة واحدة مقطعة + زنجبيل طازج ، حسب الرغبة
 

 

 


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