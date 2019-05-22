لو بتحب تحتفظ بالكراكيب.. خلى بالك أنت مصاب بمرض الاكتناز

كتبت إيناس البنا

كثيرا ما قد تميل إلى الاحتفاظ بأشياء لا قيمة لها اعتقادا منك بالحاجة لها فى المسقبل، ولكن احذر إذا كنت تحتفظ بكافة الأشياء فأنت مصاب باضطراب الاكتناز.

اضطراب الكنز هو جمع الشخص لعدد كبير من العناصر وتخزنها بطريقة فوضوية ، وعادة ما ينتج عنها فوضى لا يمكن السيطرة عليها، و يمكن أن تكون العناصر ذات قيمة مالية ضئيلة أو معدومة.



متلازمة الاكتناز

يعتبر الاكتناز مشكلة كبيرة إذا تداخلت كمية الفوضى مع الحياة اليومية - على سبيل المثال ، لا يستطيع الشخص استخدام المطبخ أو الحمام ولا يمكنه الوصول إلى الغرف

تمثل اضطرابات الاكتناز صعوبة في علاجها لأن العديد من الأشخاص الذين يكدسون في كثير من الأحيان لا يعتبرونها مشكلة ، أو لديهم وعي قليل بكيفية تأثيرها على حياتهم أو حياة الآخرين.



جمع الأشياء القديمة

كيف تعرف أنك مصاب باضطراب الاكتناز



وجود مشاكل مستمرة مع التخلص من الممتلكات أو التخلي عنها ، بغض النظر عن قيمتها الفعلية.

الحاجة الملحوظة لحفظ العناصر والضيق المرتبط بالفراق معهم.

ملئ العناصر وتكتلها فى مساحات المعيشة النشطة بحيث لا يمكن استخدامها ، أو أن الاستخدام يعوقه الحركة.

الاحتفاظ أو تجميع العناصر التي قد يكون لها قيمة نقدية قليلة أو لا قيمة لها ، مثل البريد غير الهام وأكياس الناقل ، أو العناصر التي يعتزمون إعادة استخدامها أو إصلاحها

تجد صعوبة في تصنيف العناصر أو تنظيمها.

أصبح مرتبطًا جدًا بالعناصر ، وترفض لأي شخص بلمسها أو الاقتراض منها.

لديك علاقات سيئة مع العائلة أو الأصدقاء.

بالإضافة إلى الميزات الأساسية المتمثلة في صعوبة التخلص من الأشياء ، والادخار المفرط والفوضى ، يواجه العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكنز من مشاكل في عدم التوازن ، والكمال ، وعدم التنظيم والتشتت.