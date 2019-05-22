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لو النوم مبيجيش .. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة قبل الذهاب للسرير تعالج الأرق

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:30 م
لو النوم مبيجيش .. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة قبل الذهاب للسرير تعالج الأرق ممارسة الرياضة فى المساء
كتب بيتر إبراهيم
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نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة ، حيث أفادت أن ممارسة التمارين الرياضية أكثر من المعتاد أو ليوم واحد قبل النوم كافية لعلاج مشكلة الأرق.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون من ولاية بنسلفانيا في دراسة طولية مدتها أسبوع واحد، أنه عندما يحصل المراهقون على نشاط بدني أكثر مما يفعلون عادة، فإنهم ينامون في وقت مبكر ، وينامون لفترة أطول وينامون بشكل أفضل في تلك الليلة.

وعلى وجه التحديد ، وجد الفريق أنه في كل ساعة إضافية من النشاط البدني المعتدل إلى القوي ، كان المراهقون ينامون قبل 18 دقيقة من الجلوس على السرير.

وقال "ليندساي ماستر"، عالم البيانات في ولاية بنسلفانيا: "تعد فترة المراهقة فترة حرجة للحصول على قسط كاف من النوم ، لأن النوم يمكن أن يؤثر على الأداء المعرفي والفصول الدراسية ، والإجهاد ، وسلوكيات الأكل".

وتابع "ماستر": "تشير أبحاثنا إلى أن تشجيع المراهقين على قضاء المزيد من الوقت في ممارسة الرياضة خلال النهار أو قبل الذهاب إلى السرير قد يعزز النوم الصحى خلال تلك الليلة."

وفي المقابل ، وجد الباحثون أيضًا أن كونك أكثر جلوساً أثناء النهار يرتبط بسوء صحة النوم، وعندما كان المشاركون مستقرين لأكثر من دقيقة خلال اليوم، كانوا ينامون ويستيقظون في وقت لاحق ولكنهم ينامون لفترة قصيرة من الوقت بشكل عام.

 

 


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