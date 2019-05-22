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لطلاب المدارس اليابانية.. تعرف على نتيجة التقدم إلكترونيا للعام الدراسى

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:00 م
لطلاب المدارس اليابانية.. تعرف على نتيجة التقدم إلكترونيا للعام الدراسى مدارس يابانية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، أنه سيتم التواصل مع من تم قبول طلبات تقدمهم  للمدارس المصرية الياباينة بشكل مبدئى عن طريق البريد الإلكترونى المسجل على استمارة التقدم فى الأسبوع الأول من شهر يونيو، شاملاً كافة التفاصيل الخاصة بأمكان المقابلات الشخصية وموعدها.
 
وأكدت الصحة الرسمية للمدارس اليابانية، أنه يتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للأطفال بعد العودة من إجازات عيد الفطر المبارك.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية لقبول طلاب بالعام الدراسي الجديد،  1 مايو الجارى وتمويل باب التقدم إلكترونيا الأحد الماضى 19 مايو الجارى.
 
ويشمل التقدم مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى. 
 
 

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التربية والتعليم

المدارس اليابانية

موعد اعلان نتيجة التقدم للمدارس اليابانية

المقابلات الشخصية للمتقدمين للمدارس اليابانية


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