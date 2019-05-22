لصا المركبات بالبساتين: نستخدم المفتاح المصطنع ونبيعها للتجار بأبخس الأسعار

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان بتفاصيل تورطهما فى سرقة المركبات وخاصة الدراجات النارية، واعترفا لرجال مباحث البساتين أنهما عادة ما يستخدمان المفاتيح المصطنعة ويفران بالمركبات ويبيعانها لأحد التجار بأسعار منخفضة جدا وبهذه الطريقة استوليا على عدد كبير من المركبات قبل سقوطهما فى قبضة الشرطة.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات بسرقة دراجات نارية ومركبات أخرى.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين وهما "أحمد. ع" ، و"على. م" ، عاطلين.

وباستهداف اللصين ألقت قوة القبض عليهما واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.