video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لصا المركبات بالبساتين: نستخدم المفتاح المصطنع ونبيعها للتجار بأبخس الأسعار

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:00 ص
لصا المركبات بالبساتين: نستخدم المفتاح المصطنع ونبيعها للتجار بأبخس الأسعار سرقة دراجة نارية ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أدلى عاطلان بتفاصيل تورطهما فى سرقة المركبات وخاصة الدراجات النارية، واعترفا لرجال مباحث البساتين أنهما عادة ما يستخدمان المفاتيح المصطنعة ويفران بالمركبات ويبيعانها لأحد التجار بأسعار منخفضة جدا وبهذه الطريقة استوليا على عدد كبير من المركبات قبل سقوطهما فى قبضة الشرطة.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات بسرقة دراجات نارية ومركبات أخرى.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين وهما "أحمد. ع" ، و"على. م" ، عاطلين.

وباستهداف اللصين ألقت قوة القبض عليهما واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بأطفيح

مباحث مدينة نصر يتحرون عن الضحايا السابقين لعاطلين سرقا دراجة بخارية

القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بمدينة نصر

المشدد 7 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة دراجة نارية بالإكراه فى المطرية

البساتين

حوادث البساتين

سرقة الدراجات النارية فى البساتين

اخبار الحوادث

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

البنتاجون: واشنطن تعمل على ردع إيران وليس الحرب معها

البنتاجون: واشنطن تعمل على ردع إيران وليس الحرب معها

الرجوع الى أعلى الصفحة