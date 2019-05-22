كنترولات الدبلومات الفنية تبدأ تصحيح كراسات امتحان دبلوم الثانوى الصناعى

بدأت اليوم الأربعاء 22 مايو الجارى، أعمال تقدير الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية والذين يؤدون امتحان الشهادة، فى دبلوم التعليم الفــنى الصناعـى.

وقالت مصادر مسئولة، إن الكنترولات سوف تلتزم بضوابط تقدير الدرجات ونماذج الإجابات، لافتة إلى كل طالب سوف يحصل على حقه ودرجته التى يستحقها فى المادة، مضيفة أنه سيتم البدء فى تقدير درجات الطلاب فى المواد التى اختبرها الطلاب منذ السبت الماضى 18 مايو الجارى وتبدأ باللغة العربية.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" للتعليم الفـنى بنوعياته نظام السنوات الثلاث السنوات والخمس 23 لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـنى التجارى والزراعـى والصناعى نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 22 لجنة.

أما عن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية "تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعي"، وصلت إلى 757056 طالب وطالبة، حيث أن طلاب التعليم التجارى وصل إلى 260200 طالب، بينما بلغ إجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبا، والزراعى 98775 طالبا، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالب وطالبة.