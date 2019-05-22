كريم باص يعلن عن رحلات مجانية فى مصر لآخر رمضان

بروموكود CareemYgma3na يعمل فى القاهرة والأسكندرية واستخدامه يتيح رحلات مجانية

أعلنت شركة كريم مصر، المنصة المتخصصة فى مجال النقل التشاركى الذكى، عن إتاحة خدمة كريم باص مجانًا فى محافظتى القاهرة والإسكندرية حتى آخر شهر رمضان المبارك.

وتتاح الرحلات المجانية باستخدام بروموكود CareemYgma3na على 10 خطوط فى محافظة القاهرة من الساعة 8 إلى 11 مساء (عدا أيام الجمعة والسبت) أما فى الإسكندرية، فباستخدام نفس البروموكود CareemYgma3na يستطيع عملاء كريم باص أن يحصلوا على الرحلات المجانية على 4 خطوط من الساعة 8 إلى 10:30 مساءً (عدا أيام الجمعة والسبت).

وتعليقا على هذا، صرحت هدير شلبى، مدير عام كريم باص، قائلة: "لاحظنا أن الازدحام المرورى فى شهر رمضان الكريم يصل إلى ذروته بعد الإفطار، ونحن فى كريم فلسفتنا الأساسية هى تيسير وتسهيل حياة المجتمعات التى نعمل بها، فرأينا أنه أفضل مشاركة من كريم للمجتمع المصرى فى الشهر الكريم، وكجزء من مسئوليتنا المجتمعية، أن نتيح خدمات كريم باص مجانا بعد الإفطار حتى آخر شهر رمضان الكريم، ليستفيد منه كل شرائح المستخدمين – الذى يشمل المصلين، والأسر التى تبدأ بشراء لوازم عيد الفطر، والطلبة الذين يتحركون للدروس أو للمذاكرة سويا، والشباب الذين يفضلون الخروج".

وأشارت هدير شلبى، إلى أن خدمة كريم باص قد انطلقت فى السعودية فى شهر مايو الجارى والموافق شهر رمضان المبارك، ليصبح كريم باص هو التطبيق الأول للنقل الجماعى الخاص فى السوق السعودية.

وجاء اختيار السعودية بعد دراسة دقيقة وشاملة أجراها فريق عمل كريم باص المكون من مجموعة من الشباب المصريين المبدعين فى مجال النقل الجماعى والتشاركى، والذين قاموا بتطوير وتحديث التطبيق لتقديم خدمة ممتازة تناسب احتياجات السوق السعودية.

يذكر أن الفريق الهندسى الذى يقوم بتطوير كريم باص هو جزء من فريق أكبر داخل شركة كريم، التى تولى عناية كبيرة لقسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وينتشر مهندسو كريم فى مراكز بحثية في القاهرة وبرلين ودبى وكراتشى، تضم مئات العقول الفذة التى تعمل على التطوير والتحديث المستمر لجميع الخدمات التى تقدمها الشركة فى كل البلدان التى تعمل بها.