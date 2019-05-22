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قصور الثقافه تكرم وكيل "صحة الشرقية" السابق ضمن مبادرة "نجم بلدنا "

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:27 م
قصور الثقافه تكرم وكيل "صحة الشرقية" السابق ضمن مبادرة "نجم بلدنا " جانب من التكريم
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كرمت هيئة قصور الثقافه برئاسة الدكتور أحمد عواض الدكتور حسام أبوساطي مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي وكيل وزارة الصحة السابق بالشرقيه ضمن مبادرة نجم بلدنا والتي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.

حيث نظم قطاع شرق الدلتا الثقافي احتفالية كبري بقصر ثقافة أبوحماد بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية حيث تم منح أبو ساطي درع هيئة قصر الثقافه وشهادة تقدير نظرا لما بذله من جهود في خدمة مركز أبوحماد خلال السنوات الماضيه.

من جانبه قال الدكتور حسام ابو ساطي أنه سعيد بالتكريم نظرا لخصوصيته لانه جاء من اهل بلده أبوحماد مؤكدا ان التكريم بمثابة  دافع للامام من أجل استكمال جهوده في خدمة أبوحماد ومحافظة الشرقية ومصر بأكملها.

وعلى هامش الاحتفالية قام د. حسام ابوساطى بتكريم بعض رموز ابوحماد

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