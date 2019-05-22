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فيديو.. نواب من حزب بوتفليقة يقتحمون مكتب رئيس البرلمان للمطالبة بتنحيته

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:03 م
فيديو.. نواب من حزب بوتفليقة يقتحمون مكتب رئيس البرلمان للمطالبة بتنحيته بوتفليقة
كتب- هاشم الفخرانى
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اقتحم عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، اليوم  الأربعاء، مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطنى (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب، للمطالبة برحيله عن منصبه.

ونشرت قناة "الشروق نيوز" الخاصة، فيديو أظھر رئيس البرلمان معاذ بوشارب في جدل حاد مع عدد من نواب كتلة حزب جبھة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه سياسياً

وأوضحت القناة أن اجتماعا كان مقررا صبيحة الأربعاء لمكتب الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري (يضم نوابا من مختلف التشكيلات السياسية)، عندما اقتحم نواب من الكتلة البرلمانية لحزب جبھة التحرير الوطني مكتب رئيس المجلس وطالبوا معاذ بوشارب بالرحيل والتنحي.

وخاطب أحد النواب بوشارب بالقول "نحن ھنا بسبب الفساد الذي يعيشه المجلس ...يجب أن ترحل"، ومنعوه من عقد اجتماع مكتب المجلس الوطني.

وتعليقاً على الواقعة، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبھة التحرير الوطني خالد بورياح في تصريح صحفي، إن "الحزب الحاكم يريد تنحية بوشارب من منصبه تلبية لمطالب الشعب الجزائري".


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