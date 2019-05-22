فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أطفالك من فيروس الحصبة؟

تزايدت عدد الإصابات بفيروس الحصبة فى الفترة الأخيرة فى كل دول العالم، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات تضاعف هذا العام 4 أضعاف العام الماضى.
فى هذا الفيديو المعلوماتى تتعرف على كيفية حماية طفلك من فيروس الحصبة، بعد انتشارها على مستوى العالم، بحسب ما ذكر موقع healthychildren.
ـ ما هى الحصبة؟
من الأمراض الشائعة فى الطفولة، وقد تصل لمرحلة خطيرة
يمكن أن تسبب العدوى بالتهاب رئوى
والتهاب الدماغ وقد تصل إلى الموت.
ـ كيف ينتشر فيروس الحصبة؟
من خلال الهواء عن طريق العطس أو السعال
أو الاتصال المباشر مع السوائل من الأنف أو الفم للشخص المصاب.
• ويمكن أن يعيش الفيروس لمدة تصل إلى ساعتين فى الهواء أو على الأسطح التى لمسها المرضى المصابون
ما أعراض الحصبة؟
- الحمى الشديدة المصاحبة لطفح جلدى أحمر أو بني
- قبلها يصاب الأطفال بأعراض شبيهة بالبرد وهى سعال، سيلان الأنف، الحمى، احمرار العيون.
- وهذه الأعراض تميل إلى أن تزداد سوءًا خلال أول 3 أيام من المرض.
ـ كيف تحمى أطفالك من فيروس الحصبة ؟
-التطعيم أفضل طرق الوقاية من الحصبة..
ما الوقت المناسب لتلقى تطعيم الحصبة؟
توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال
• جميع الأطفال بتلقى لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) فى سن 12-15 شهرًا
-ومرة أخرى فى سن 4 إلى 15 عامًا
وفى سن 6 سنوات يمكن أن يتلقى الأطفال الجرعة الثانية فى وقت مبكر طالما أنها بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الأولى.
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