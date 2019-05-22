فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أطفالك من فيروس الحصبة؟

كتبت ـ فاطمة خليل

تزايدت عدد الإصابات بفيروس الحصبة فى الفترة الأخيرة فى كل دول العالم، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات تضاعف هذا العام 4 أضعاف العام الماضى.

فى هذا الفيديو المعلوماتى تتعرف على كيفية حماية طفلك من فيروس الحصبة، بعد انتشارها على مستوى العالم، بحسب ما ذكر موقع healthychildren.

ـ ما هى الحصبة؟

من الأمراض الشائعة فى الطفولة، وقد تصل لمرحلة خطيرة

يمكن أن تسبب العدوى بالتهاب رئوى

والتهاب الدماغ وقد تصل إلى الموت.

ـ كيف ينتشر فيروس الحصبة؟

من خلال الهواء عن طريق العطس أو السعال

أو الاتصال المباشر مع السوائل من الأنف أو الفم للشخص المصاب.

• ويمكن أن يعيش الفيروس لمدة تصل إلى ساعتين فى الهواء أو على الأسطح التى لمسها المرضى المصابون

ما أعراض الحصبة؟

- الحمى الشديدة المصاحبة لطفح جلدى أحمر أو بني

- قبلها يصاب الأطفال بأعراض شبيهة بالبرد وهى سعال، سيلان الأنف، الحمى، احمرار العيون.

- وهذه الأعراض تميل إلى أن تزداد سوءًا خلال أول 3 أيام من المرض.

ـ كيف تحمى أطفالك من فيروس الحصبة ؟

-التطعيم أفضل طرق الوقاية من الحصبة..

ما الوقت المناسب لتلقى تطعيم الحصبة؟

توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال

• جميع الأطفال بتلقى لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) فى سن 12-15 شهرًا

-ومرة أخرى فى سن 4 إلى 15 عامًا

وفى سن 6 سنوات يمكن أن يتلقى الأطفال الجرعة الثانية فى وقت مبكر طالما أنها بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الأولى.