فيديو.. حاملة الطائرات الأمريكية آبراهام تنفذ عمليات مشتركة ببحر العرب

كتب محمد تهامى زكى

أظهر فريق التواصل الإلكترونى بوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو لعمليات مشتركة للقوات البحرية الأمريكية الموجودة فى بحر العرب، تتقدمها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولين".

حاملة الطائرات الأميركية #آبراهام_لینکلن وقوة المهام القاصفة وسفينة الهجوم البرمائية كيراساج تنفذ عمليات مشتركة في #بحر_العرب من أجل زيادة القدرة القتالية والاستعداد البحري، ولردع الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تهدد قوات ومصالح #الولايات_المتحدة في المنطقة.#ايران@CENTCOMArabic pic.twitter.com/IlFKCThF5y — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) ٢١ مايو ٢٠١٩

وعلق فريق التواصل، على الفيديو الذى نشره عبر الحساب الرسمى على تويتر: "حاملة الطائرات الأمريكية آبراهام لینکلن وقوة المهام القاصفة وسفينة الهجوم البرمائية كيراساج تنفذ عمليات مشتركة فى بحر العرب من أجل زيادة القدرة القتالية والاستعداد البحرى، ولردع الأعمال المزعزعة للاستقرار التى تهدد قوات ومصالح الولايات المتحدة فى المنطقة".

وكانت البحرية الأمريكية، أعلنت إجراء مناورات بحرية فى بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخرًا إلى منطقة الخليج؛ لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

وقال الأسطول الأمريكى الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية فى بيان له، إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين أجرت عمليات مشتركة.